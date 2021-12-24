В Калмыкии 50% автобусов оборудованы терминалами для безналичной оплаты

В Калмыкии 50% автобусов оснастили терминалами для безналичной оплаты
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Калмыкии терминалы для осуществления безналичной оплаты установлены в 75 местных автобусах. Это составляет 50% от имеющегося в регионе автопарка. Об этом сообщили в пресс-службе отделения-НБ Калмыкии Южного ГУ Банка России.
Стоит отметить, что в начале 2021 года услугу предоставляли только 47 единиц общественного транспорта. Кроме того, при оплате банковской картой можно получить некоторые льготы.
- В Элисте стоимость проезда в муниципальном транспорте при оплате банковской картой составляет 15 рублей, по транспортной карте – 14 рублей, а наличными – 17 рублей. Совместно с региональными властями и партнерами мы намерены и дальше развивать платежную инфраструктуру на транспорте, - говорится в тексте сообщения.
Планируется установить терминалы еще в 64 машинах общественного транспорта республики.
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Сейчас оно уже установлено на маршрутах № 4 и № 8.