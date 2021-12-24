Ростовская АЭС: атомный первенец России надежно и безопасно отработал первые 20 лет

Фото: Ростовская АЭС

Пуск этого блока, атомного первенца XXI века, позволил решить проблему энергодефицита на юге России и дал импульс развитию атомной энергетики в стране.

- 20 лет назад я работал начальником смены единственного на тот момент энергоблока №1 Ростовской АЭС. Сейчас в строю все четыре блока, и мы начали работы по продлению ресурса нашего первенца, надежно и безопасно отработавшего первые два десятилетия, - сказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Фото: Ростовская АЭС

За 20 лет работы энергоблок №1 выдал потребителям региона 163 млрд 408 млн 738 тыс. кВт.часов электроэнергии, благодаря чему предотвращено попадание в атмосферу 82 млн тонн углекислого газа, образующегося при сжигании органического топлива для выработки такого же количества электроэнергии.

Сегодня доля выработки Ростовской атомной станции в энергосистеме юга России составляет 30%, каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

К юбилею Ростовской АЭС в Волгодонском художественном музее, Информационном центре атомной станции и на самой АЭС открыты фотовыставки, рассказывающие об истории строительства, пуска и эксплуатации первого энергоблока, людях труда, вершивших «атомную» историю, и сегодняшнем дне Ростовской АЭС.

Фото: Ростовская АЭС

НАША СПРАВКА

Строительство энергоблока №1 Ростовской АЭС началось 28 октября 1977 года, когда на строительной площадке будущей атомной станции был заложен первый фундаментный блок. 29 августа 1990 года было принято решение о прекращении строительства Ростовской АЭС. Готовность блока на тот момент составляла порядка 95%. 16 сентября 1999 года Законодательное Собрание Ростовской области приняло постановление о возобновлении сооружения Ростовской АЭС. 21 января 2001 года в 12 часов 48 минут в реактор первого энергоблока загружена первая из 163 кассет с ядерным топливом, состоялся физический пуск энергоблока. 30 марта 2001 года в 8 часов 47 минут турбогенератор энергоблока №1 Ростовской АЭС включен в сеть. 25 декабря 2001 года министр по атомной энергии РФ А.Ю. Румянцев подписал приказ об утверждении Акта Государственной приёмочной комиссии о приёмке первого энергоблока Ростовской АЭС в промышленную эксплуатацию.