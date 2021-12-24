В Ростовской области в 2022 году на развитие сельских территорий выделят более 3,3 млрд рублей

В 2021 году на улучшение жилищных условий селян направили 48,8 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В следующем году в Ростовской области финансирование основных мероприятий госпрограммы развития сельских территорий увеличится почти чем в 2,5 раза и превысит 3,3 млрд рублей, без учета средств, выделяемых на направление «сельской ипотеки». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- В 2021 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на Дону было направлено более 1,3 млрд рублей, причем важно отметить, что около 915 млн из них – это средства областного бюджета, - рассказал первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров. - В следующем году финансирование основных мероприятий госпрограммы развития сельских территорий увеличится почти чем в 2,5 раза и превысит 3,3 млрд рублей, без учета средств, выделяемых на направление «сельской ипотеки».

Также в правительстве региона отметили, что в 2021 году на улучшение жилищных условий селян направили 48,8 млн рублей: эти средства помогли 34 семьям, которым были перечислены выплаты из федерального, областного и местных бюджетов в размере 70% от расчетной стоимости жилья. А в рамках госпрограммы 1588 семей взяли льготную сельскую ипотеку — на общую сумму более 3 млрд рублей.

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