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Общество24 декабря 2021 13:10

Техобслуживание лифтов в ростовском НИИ микробиологии будет стоить почти 511 тысяч рублей

Субсидия будет идти из федерального бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На содержание лифтов в НИИ микробиологии Ростова потратят почти 511 тысяч рублей

На содержание лифтов в НИИ микробиологии Ростова потратят почти 511 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на содержание лифтов в здании Научно-исследовательского института направят почти 511 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учреждением. Все желающие могут подать заявки на участие до 10 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому будет необходимо следить за состоянием и исправностью работы лифтов в здании.

Средства будут выделены из федерального бюджета, а также деньги на выполнение работ направят и из внебюджетных средств. Контракт будет действовать на протяжении всего предстоящего года.

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Уборка и мелкий ремонт в здании Ростовской таможни будет стоить 1,2 миллиона рублей.

Деньги выделят из бюджета РФ.