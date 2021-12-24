Калмыцкий спортсмен завоевал кубок России по бочча

Калмыцкий спортсмен стал обладателем кубка России по бочча. Фото: минспорта и молодежной политики

Кубок России по бочча смог выиграть калмыцкий спортсмен Очир Босхомджиев. Соревнования он смог выиграть в паре со спортсменом и Санкт-Петербурга Виталием Васильевым. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

В турнире парням довелось встретиться с довольно серьезными соперниками.Участниками состязаний стали 69 боччистов, которые прибыли из 21 региона страны.

Очир Босхомджиев уже дважды становился обладателем данного кубка. Первый раз ему удалось выиграть трофей в 2019 году.

Калиыцкий спортсмен имеет звание мастера спорта России. У парня имеются поражения опорно-двигательного аппарата, но молодой человек не собирается сдаваться.

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