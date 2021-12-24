Элистинские школьники получили награды по итогам конкурса "Йорял"

Элисте наградили победителей конкурса "Йорял". Фото: администрация Элисты

Элистинские власти вручили награды десяти победителям конкурса «Йорял». Итоги были объявлены в преддверии национального праздника Зул. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участниками конкурса могли стать жители Элисты в возрасте от 9 до 18 лет. Именно они и представили свои благопожелания на калмыцком языке. В состязании приняли участие более 90 юных элистинцев.

Все участники продемонстрировали замечательный уровень владения родным языком. Жюри оценивало содержательность работ, знание текста и выразительность. Также судьи обращали внимание на артистизм школьников и антураж.

Все десять победителей получили памятные дипломы и новогодние подарки.

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Награды получили 35 жителей региона.