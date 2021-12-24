Мошенники лишили жительницу Калмыкии всех сбережений

Жительница Калмыкии стала жертвой мошенников Фото: Тимур ХАНОВ

В Калмыкии еще одна местная жительница стала жертвой мошенников.

44-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что в октябре в соцсетях она увидела рекламу о заработке на инвестициях. Жительница Калмыкии перешла по ссылке и заполнила анкету с указанием всех персональных данных. После этого ей поступил звонок от неизвестного мужчины, он помог зарегистрироваться в приложении на торговой площадке по вложениям инвестиции.

Мужчина заверил свою жертву в том, что непременно поможет получить максимальный доход от вложений, но для этого надо положить на счет крупную сумму денег. Женщина в пять транзакций перевела 730 тысяч рублей на указанные мошенником счета, но так и не дождалась дивидендов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прошла по ссылке и лишилась сбережений: ростовчанка стала жертвой мошенников.

С ее счета за мгновение списали 160 тысяч рублей.