Суд повторно запретил возводить новую высотку на Береговой в Ростове

Вердикт вынесли в Пятнадцатом апелляционном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запрет строительства высотки на Береговой в Ростове подтвердил Пятнадцатый апелляционный суд. В электронной картотеке этой инстанции уже опубликовали соответствующие документы.

Речь идет об иске компании ООО «ДЛВ Инвест», которая пыталась оспорить решение городских властей. Дело в том, что планируемая 22-этажка попала в зону, где можно было возводить только развлекательные, культурные и социальные объекты и никаких высотных зданий не предполагалось.

Администрация выдала запрет на заявку и в ответ получила иск. Сначала дело рассматривали в Ростовском областном суде, и в итоге закон стал на сторону властей. Тогда компания-застройщик опротестовала это решение в Пятнадцатом апелляционном суде, но снова ничего не добилась.

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