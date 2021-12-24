В Ростовской области на рынке «Алмаз» сгорел ларек

Выгорело 40 кв. метров Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Ростовской области на рынке «Алмаз» днем 24 декабря сгорел ларек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании в экстренную службу поступила в 13.08. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что само помещение было пустым. Огонь к этому моменту охватил уже около 40 кв. метров.

Горение локализовали в 13.40, а в 14 часов все потушили. Работали от МЧС 15 человек, было задействовано 4 единицы техники.

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