30 декабря в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Записываться на прием следует заранее Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

30 декабря в Ростовской области проведут день льготной стерилизации собак и кошек. Жители региона смогут сделать операции своим питомцам на треть дешевле обычной стоимости. Ветврачи рекомендуют приносить животных, если вы не собираетесь использовать их для разведения потомства. Записываться на прием следует заранее.

Телефоны и адреса клиник, которые участвуют в акции:

Азов, Ленина, 74 - 8(86342)4-06-08

Батайск, Дачный, 26 - 8 (86354) 5-86-17

Белая Калитва, Л. Толстого, 4 - (886383)2-69-09

Вешенская (Шолоховский район), Буденновский, 11 - 8 (86353) 21787

Волгодонск, Пионерская, 165 - (8639)27-48-67

Зерноград, Ростовский, 15а - 8 (86359) 42-9-52

Каменск-Шахтинский, Пушкина, 27 - (86365)7-28-27

Константиновск, Революционная, 100 - 8 (86393) 2-37-35

Миллерово, Красноармейская, 7 - 8 (86385) 2-14-60

Новочеркасск, Скрябина, 5а - 8 (8635) 24-70-30, (8635) 23-22-81

Новошахтинск, Отечественная, 81 - (86369)2-04-49

Ростов-на-Дону, 16-я Линия, 18 - (863)251-82-09

Ростов-на-Дону, Серафимовича, 60 - (863) 210-80-90

Семикаракорск, 2-й Переулок, 204 - (86356)4-14-10

гТаганрог, Котлостроительная, 43 - (8634)64-49-11

Тарасовский (Тарасовский р-н), Островского, 3 - 8 (86386) 3-23-37

Шахты, Победа Революции, 115 - (8636) 22-27-00

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