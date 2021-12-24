В донской столице были списаны 11 старых трамвайных вагонов

В Ростове списали 11 трамвайных вагонов. Фото: Ростовский городской транспорт

В донской столице списали 11 старых трамвайных вагонов. Об этом рассказали в сообществе Ростовский городской транспорт.

Вагоны КТМ-19 были приобретены с 2004 по 2008 годы. Всего на тот момент их было закуплено 19 штук. В администрации Ростова пояснили, что в настоящее время на балансе МУП РТК их осталось восемь. Когда именно было произведено списание, остается неизвестным.

- Согласно данным администрации четыре из них были восстановлены в 2021 году. Работы ещё по двум вагоном завершаются. Остальные два вагона КТМ-19 будут восстановлены в 2022 году, - говорится в тексте сообщения.

Производители отметили, что в среднем срок службы вагонов составляет 16 лет.

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Первый состав также доставили этим летом.