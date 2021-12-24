Госэкспертиза одобрила проект шестиполосной дороги на улице Береговой

Госэкспертиза одобрила проект расширения дороги на набережной до шести полос Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госэкспертизой был одобрен проект шестиполосной дороги на улице Береговой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дорога будет проходить от Богатяновского спуска до 13-й Линии. Местными властями проект был утвержден еще в ноябре 2021 года. Из городского бюджета на его реализацию будет выделено 13,3 миллиона рублей.

Проект был разработан компанией «Геоэкопроект». Ее владельцем с 2020 года является Николай Амирян - заместитель генерального директора «Ростовавтодорпроекта», который в настоящее время занимается разработкой проекта Западной хорды в Ростове.

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Пока это только планы, детально их начнут обсуждать только после начала строительства переправы.