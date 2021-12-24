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Общество24 декабря 2021 18:14

В Ростове полицейский автопарк пополнился 17 автомобилями

Ключи вручил лично губернатор Ростовской области Василий Голубев
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Полицейский автопарк пополнился новыми машинами

Полицейский автопарк пополнился новыми машинами

Фото: Правительство РО

В донской столице полицейский автопарк пополнился 17 автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы получили 14 автомобилей УАЗ «Патриот» и три специализированных служебные машины. Ключи от новых авто правоохранителям вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев и начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

- Глава региона поблагодарил полицейских за профессионализм и грамотное выполнение поставленных задач, а также выразил уверенность, что новый транспорт, который сегодня получают подразделения ППСП, будет способствовать дальнейшему решению задач. Он также наградил троих полицейских нагрудным знаком Ростовской области «За ратную службу», - говорится в тексте сообщения.

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Они были выпущены еще в 2004-2008 годах.