В Ростове изменится маршрут троллейбуса №7

В Ростове изменится схема движения троллейбуса № 7 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице изменится схема маршрута № 7 «Сельмаш – Гребной канал». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такие меры были приняты для полной динамической зарядки аккумуляторных батарей автономного хода на троллейбусах. Теперь Троллейбус № 7 будет ездить по проспекту Буденновскому как в прямом направлении, так и в обратном направлении до конечной остановке на Центральном рынке.

- Данное решение принято с учетом мнения жителей города. Департамент транспорта города Ростова-на-Дону выражает благодарность гражданам, принявшим участие в голосовании по данной инициативе на сервисе Активный ростовчанин, - говорится в тексте сообщения.

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Они были выпущены еще в 2004-2008 годах.