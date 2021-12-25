Из-за снегопада в Ростовской области закрыли несколько трасс для общественного транспорта

В Ростовской области сохраняются сложные метеорологические условия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сложных метеорологических условий на трассах в Ростовской области ввели ограничения для общественного транспорта. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД.

С 8.00 ограничения передвижения будут действовать на следующих участках:

- Морозовский район: автодорога Морозовск - Цимлянск – Волгодонск, с 0 км по 62

километр. На участке задействованы один патрульный автомобиль, три наряда инспекторов ДПС. Работает девять комбинированных дорожных машин, два погрузчика, один грейдер.

- Верхнедонской район (станица Казанская): автодорога Кашары-Первомайское-Милютинская- Морозовск, с 47 км по 113 км. Задействовано три патрульных автомобиля, четыре наряда инспекторов ДПС. Работает четыре КДМ, один грейдер, один погрузчик.

- Шолоховский район: автодорога Миллерово-Вешенская, с 120 км по 145 км. Задействовано одна патрульная машина, три наряда ДПС. Работает пять КДМ, один грейдер.

- В Милютинском районе: автодорога Кашары - Первомайское - Милютинская- Морозовск с 48+800 км. по 113+700км. (исчисление от Кашар). На дороге дежурят два патрульных автомобиля и четыре наряда ДПС. Работает четыре КДМ, один грейдер, один погрузчик.

- В Кашарском районе: автодорога Кашары-Морозовск, с 0 км (от Кашар) до 48 км (до Милютинского района). Задействовано патрульных автомобиля и четыре наряда ДПС. Работает четыре КДМ, один грейдер, один трактор.

- Автодорога Миллерово-Вешенская, с 38 км (на границе с Миллеровским районом) по 53 км (разъезд на дороги Миллерово-Вешенская и Кашары - Морозовск).

Сотрудники будут патрулировать трассы, чтобы обеспечивать безопасность и помогать водителям.— Госавтоинспекция обращается к водителям быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — предупредили в Госавтоинспекции.