В Ростовской области женщина потеряла более миллиона, поверив лжесотрунику банка

Женщина продиктовала данные карты и лишилась денег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгодонске женщина обратилась в полицию с заявлением о краже денег с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

Заявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее счетом проводятся сомнительные операции. Чтобы защитить средства, нужно выполнить несколько операций. Поверив звонившему, женщина продиктовала данные карты и секретный код из СМС. После этого ей пришло сообщение о списании средств. Сумма похищенного составила более миллиона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность лжесотрудника банка.

В МВД предупреждают жителей о том, что сотрудники банка не сообщают клиентам о каких-либо операциях по счету. Им рекомендуют не передавать персональные данные и данные о картах.