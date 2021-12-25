В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 530 человек

В больницах остаются более двух тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области число зараженных за сутки выросло на 530 человек. Посление данные о заболеваемости публикуем региональное правительство.

Новые случаи заболевания выявили в 55 городах и районах области. Общее число зараженных по региону достигло 191 144.

В стационарах проходят лечение 2 468 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 33 человека. 256 госпитализированных подключены к неинвазивным ИВЛ.

За сутки от коронавируса скончались 23 зараженных. Это 14 женщин в возрасте от 33 до 61 года и девять мужчин от 35 до 82 лет. У них были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвами вируса стали 9 466 заболевших.

Вылечились от ковида еще 933 пациента. Общее число выздоровевших — 169 628 человек.