В Ростовской области от ковида скончались 33-летняя женщина и 35-летний мужчина

Кроме ковида у людей были хронические заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 23 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Среди жертв 14 женщин. Младшей из них было 33 года, старшей — 86 лет. Скончались девять мужчин в возрасте от 35 до 82 лет. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Общее число жертв ковида с начала пандемии составило 9 446.

Напомним, за сутки положительный тест на коронавирус получили 530 жителей Ростовской области. Число заболевших за все время достигло 191 144.