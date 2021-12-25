В Ростовской области от ковида скончались 33-летняя женщина и 35-летний мужчина

Кроме ковида у людей были хронические заболевания.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 23 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
Среди жертв 14 женщин. Младшей из них было 33 года, старшей — 86 лет. Скончались девять мужчин в возрасте от 35 до 82 лет. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
Общее число жертв ковида с начала пандемии составило 9 446.
Напомним, за сутки положительный тест на коронавирус получили 530 жителей Ростовской области. Число заболевших за все время достигло 191 144.