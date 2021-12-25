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Общество25 декабря 2021 10:50

В Ростовской области от ковида скончались 33-летняя женщина и 35-летний мужчина

За сутки жертвами ковида стали 23 пациента
Михаил СТРИЖЕВ
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Кроме ковида у людей были хронические заболевания.

Кроме ковида у людей были хронические заболевания.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 23 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Среди жертв 14 женщин. Младшей из них было 33 года, старшей — 86 лет. Скончались девять мужчин в возрасте от 35 до 82 лет. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Общее число жертв ковида с начала пандемии составило 9 446.

Напомним, за сутки положительный тест на коронавирус получили 530 жителей Ростовской области. Число заболевших за все время достигло 191 144.