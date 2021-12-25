Более 5,5 тысячи специалистов готовы прийти на помощь жителям Ростовской области в случае ЧС из-за непогоды

Фото: управление информационной политики правительства Ростовской области

В Ростовской области более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования готовы прийти на помощь людям в случае ЧС из-за непогоды. Сейчас в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе эти службы работают в усиленном режиме. Об этом рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.

В режиме повышенной готовности работают спасатели. Более 400 человек обеспечивают безопасность на водоемах, для этого готовы 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей. Из снежных заторов водителям будут помогать выбираться более тысячи специалистов и 94 тягача, более 100 автомобилей повышенной проходимости. На донских дорогах готовы развернуться пункты обогрева.

Спасатели призывают жителей Ростовской области по возможности оставаться дома, а если необходимо отправиться в дальнюю поездку, обеспечить достаточное количество горючего, взять аптечку и желательно не съезжать с федеральных трасс на проселочные дороги.

АЛЛО!

В случае неисправности систем теплоснабжения и водоснабжения жители региона могут сообщить по телефону круглосуточной «горячей линии» министерства ЖКХ - (863) 240-13-60 и 240-13-79.

Телефон для вызова спасательных служб – 112.