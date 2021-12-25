Новая инфекционная больница в Ростове примет пациентов до конца 2021 года

Новые корпуса появятся на территории центра до 2024 года. Фото: Алиса ТИТКО

В Ростове-на-Дону 25 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Василий Голубев посетили Донской инфекционный центр. Центр начнет принимать пациентов до конца этого года.

По словам губернатора, медучреждение фактически готово к работе.

— Теперь у нас есть учреждение, которое станет центром лечения всего, что связано с инфекционными заболеваниями. Тем более, здесь будет работать наш медицинский университет, что принципиально важно, — прокомментировал Василий Голубев.

Реализация проекта не завершена. На территории центра появятся детское инфекционное отделение, патологоанатомический и лечебно-консультативный корпусы. Строительство будет завершено до конца 2024 года.