Массовые отключения света перед Новым годом в Ростове: где и когда

Отключения продолжатся с 25 декабря. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Массовые отключения света перед Новым годом в Ростове пройдут с 25 по 28 декабря. Рассказываем, какие дома останутся без электричества.

25 ДЕКАБРЯ

С 9.00 до 17.00

Переулок Быстрый 1-7, 8-10; улица Коммунаров 31-37, 30-36; переулок Турбинный 2-56; улица Вяземцева 46-50; переулок Контактный 43-69; переулок Новороссийский 15-31, 4-10.

26 ДЕКАБРЯ

С 9.00 до 17.00

Переулок Быстрый 1-7, 8-10; улица Коммунаров 31-37, 30-36; переулок Турбинный 2-56; улица Вяземцева 46-50; переулок Контактный 43-69; переулок Новороссийский 15-31, 4-10.

27 ДЕКАБРЯ

С 8.00 до 18.00

Проспект 40 Лет Победы 96-246; улица Пахотная 1-127, 20-182; переулок Молочный 88-93, 64-68; улица Книжная 175, 175/69; переулок Руднева 75-83, 82-84.

С 9.00 до 16.00

Улица Таганрогская 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2.

С 9.00 до 17.00

Улица Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; улица Ярослава Галана 1-31, 28-50; улица Гаккеля 17-39, 20-34; улица Тоннельная 9-33, 4-8А; улица Кооперативная 51-69, 30-58; улица Красина; улица Профинтерна 11-35; улица Караванная; переулок Короленко; переулок Макеевский; переулок Полюсный; переулок Стандартный; переулок Балтийский.

С 10.00 до 16.00

Проспект Театральный 58; проспект Шолохова 1; переулок Энергетиков 2.

28 ДЕКАБРЯ

С 9.00 до 16.00

Улица Зорге 33/5, 33/4, 39/2; улица Еременко 54В.

С 9.00 до 17.00

Садовое товарищество «Жемчужина»; РСМ «Товарищ»; «Дружба»; «Росинка»; «Мичуринец»; «Северная Ривьера»; «Красный Аксай»; «Виноградарь».

С 9.00 до 17.00

Улица Белорусская 132-174, 163-189; улица Енисейская 1-29, 2-30; улица Алтайская 1-27, 2-28; улица Каспийская 1-27, 2-28; улица Владимирская 1-27, 2-20; переулок Самарский 13-59, 24-98; переулок Ильменский 39-95, 38-94; переулок Мезенский 1-37, 107-113, 14-78; улица Украинская 106-150, 127-167; улица Амурская 1-23, 2-24; улица Крамоторская 1-19, 2-26; улица Вятская 1-23, 2-44; переулок Магаданский 1-17, 2-12; переулок Ангарский 1-9, 2-6; улица Георгиевская 1-17; переулок Волочаевский 77-97, 76-96; переулок Суржский 71-91, 80-100; переулок Клязьменский 79-101; улица Костромская 1-27, 2-28; улица Фучика 2-28, 1-27; улица Татарская 70-90, 71-91; улица Татарская 22-50, 19-47; переулок Дербентский 1-11, 2-14; улица 1-я Киргизская 114-124, 85-89; улица 2-я Киргизская 84, 85; переулок Суржский 1-31, 2-36; переулок Клязьменский 1-33, 10-30; переулок Тверской 21-35, 26-36; переулок Ладожский 27-39, 26-34; переулок Свирский 23-31, 20-38; улица Белорусская 113-145.

29 ДЕКАБРЯ

С 9.00 до 16.00

ул. Зорге 33/5, 33/4, 39/2; ул. Еременко 54А.

С 9.00 до 18.00

Переулок Рыбный 2-22, 1-9; улица Собино 2-78, 3-79; улица Депутатская 1/8, 3, 2-24; улица Минераловодская 8-46, 1-59; улица Никитина 2-24; улица Республиканская 2-64, 7-53; переулок Безымянный 14-22, 17-19; улица Гусева 54-104, 105-167; переулок Желябова 2-4; улица Кручинина 58-120, 71-89.

С 10.00 до 13.00

Проспект Будёновский 98/67, 100, 100/б, 100/в, 100/г, 100/ж 102, 102/а, 104; Соборный 87/71, 89.