Морозы до -21 ударят в Ростовской области в начале новой недели

По области сохранятся осадки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильные морозы прогнозируют в Ростовской области в начале новой неделе. Рассказываем, какую погоду ожидать 27 и 28 декабря

27 декабря в большинстве районов области пройдут мокрый снег и снег. Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Ночью по северной половине температура может снизится до -20, днем составит -9 — -14 градусов. По южной половине ночью прогнозируется до -4 — -9 градусов, днем — до -2 — -7 градусов.

28 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Ночью и утром также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, утром и днем местами гололед. Порывы ветра могут достигать 12 — 14 метров в секунду. По северной половине ночью ударят морозы до -11 — 16 градусов, при прояснениях — до -21, днем будет холодно до -7 — 12 градусов. По южной половине ночью столбик термометра может снизиться до -5 — -10 градусов, днем возможно потепление до +1.