В нескольких районах Ростова образовались многокилометровые пробки

Движение затруднено и на центральных улицах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону вечером 25 декабря образовались многокилометровые пробки. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Яндекс.Карты».
Загружен проспект Михаила Нагибина от улицы Ленина до улицы Нариманова. Пробка протянулась по проспекту Космонавтов от улицы Фурмановской до улицы Волкова.
Фото: "Яндекс.Карты".
Сложная ситуация зарегистрирована в районе кольца на проспекте Королева. Пробки зарегистрированы на Королева от Неклиновской до кольца, а также на улице Вавилова от улицы Юбилейной до кольца.
Фото: "Яндекс.Карты".
В пробках простаивают водители в Западном микрорайоне. На улице Малиновского транспортный затор образовался от между улицами Каширской и Доватора по двум направлениям.
Фото: "Яндекс.Карты".
Загружены дороги и в центре города. Движение затруднено на Буденновском проспекте между Береговой улицы и Комсомольским сквером, на Красноармейской улице между Доломановским переулком и Университетским переулком и на Ворошиловском проспекте между Гвардейской площадью и улицей Большой Садовой.