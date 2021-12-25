В нескольких районах Ростова образовались многокилометровые пробки

Движение затруднено и на центральных улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону вечером 25 декабря образовались многокилометровые пробки. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Загружен проспект Михаила Нагибина от улицы Ленина до улицы Нариманова. Пробка протянулась по проспекту Космонавтов от улицы Фурмановской до улицы Волкова.

Фото: "Яндекс.Карты".

Сложная ситуация зарегистрирована в районе кольца на проспекте Королева. Пробки зарегистрированы на Королева от Неклиновской до кольца, а также на улице Вавилова от улицы Юбилейной до кольца.

Фото: "Яндекс.Карты".

В пробках простаивают водители в Западном микрорайоне. На улице Малиновского транспортный затор образовался от между улицами Каширской и Доватора по двум направлениям.

Фото: "Яндекс.Карты".

Загружены дороги и в центре города. Движение затруднено на Буденновском проспекте между Береговой улицы и Комсомольским сквером, на Красноармейской улице между Доломановским переулком и Университетским переулком и на Ворошиловском проспекте между Гвардейской площадью и улицей Большой Садовой.