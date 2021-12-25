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Общество25 декабря 2021 15:57

В Ростове отель Marriott заработает в тестовом режиме в конце года

Сейчас в комплексе завершается проверка пожарной инспекцией
Михаил СТРИЖЕВ
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Отель откроется для гостей в 2022 году.

Отель откроется для гостей в 2022 году.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четырехзвездочный комплекс Marriott Courtyard, расположенный на левом берегу Дона в Ростове, начнет работать в тестовом режиме в конце текущего года. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Бураков.

- Сейчас завершается проверка объекта пожарной инспекцией этой гостиничной сети. В канун нового года отель на 198 номеров заработает в тестовом режиме. Откроется для гостей — в января 2022 года,— сообщил Игорь Бураков.

Напомним, отель планировали ввести в эксплуатацию еще в 2018 году к Чемпионату мира по футболу. Однако сроки открытия пришлось отложить.

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