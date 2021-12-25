В Ростовской области у водителя случился инфаркт за рулем

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
В Ростовской области у водителя случился инфаркт во время управления автомобилем. Инцидент произошел на трассе в Мартыновском районе.
Инспекторы ДПС проводили рейд на подъезде к хутору Несмеяновка. Они заметили автомобиль «Хендай», который вилял по дороге. Полицейские остановили иномарку и увидели, что водителю плохо. Сотрудники решили самостоятельно доставить мужчину в больницу. По дороге они позвонили медикам и рассказали, что везут человека с подозрением на инфаркт.
У больницы полицейские передали пострадавшего медикам. Мужчине диагностировали инфаркт.
— Благодаря оперативным действиям сотрудников, его жизни ничего не угрожает, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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