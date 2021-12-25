Погода в Ростове-на-Дону на 26 декабря 2021: каким будет воскресенье

Фото: Иван Макеев.

Погода в Ростове-на-Дону на 26 декабря 2021: публикуем подробный прогноз. Синоптики ожидают небольшое потепление и снег.

В Ростове пройдут сильные осадки — дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -1 — +1 градус, днем — 0 — +2 градуса.

В большинстве районов Ростовской области также ожидаются мокрый снег и дождь. Местами возможны сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. На дорогах гололедица. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, однако временами порывы могут усиливаться до 15 — 17 метров в секунду. Ночью столбик термометра может снизиться до -3 — +2 градусов, по северу — до -8. Днем на термометре будет -3 — +2 градуса, по югу — до +6.

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