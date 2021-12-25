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Общество25 декабря 2021 19:06

Ростовские власти продают участок с новым трехэтажным домом, который придется снести

При этом на территории можно построить другое жилье
Михаил СТРИЖЕВ
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На участке можно построить новый дом.

На участке можно построить новый дом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове власти выставили на торги участок с новым трехэтажным домом. Об этом сообщает администрация города.

Участок на улице Калиниградской изъяли в связи с тем, что здесь возвели самовольную постройку. Согласно данным сервиса «Google.Карты», речь идет о новом трехэтажном доме. Теперь особняк подлежит сносу.

Покупатель участка должен будет снести постройку в течение 12 месяцев с момента заключения договора. При этом территория предназначена «для эксплуатации частного домовладения», поэтому новый собственник может построить тут другой дом.

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