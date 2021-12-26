В Ростовской области шестимесячный ребенок умер от голода

Никто не мог подумать, что женщина бросила грудничка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области шестимесячный мальчик умер от голода. Трагедия случилась в селе Латоново в Матвеево-Курганском районе, сообщает 1rnd.ru.

По данным издания, мать ребенка вела асоциальный образ жизни, часто выпивала и проживала с мужчиной такого же поведения. При этом кроме мальчика у нее есть еще двое старших детей. Женщину давно собирались лишить родительских прав, а две недели назад ждали на беседу. Но вместо этого она оставила детей на сожителя и уехала в Ростов к своим друзьям.

Детей женщина оставила на сожителя. Двое старших ходили по соседям, и те их подкармливали. Никто не подумал, что она могла бросила еще и младшего малыша. О трагедии стало известно, когда сожитель начал ходить по селу и собирать деньги на похороны мальчика.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, детей изъяли. Их мать задержана.