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Общество26 декабря 2021 7:36

В Ростовской области подорожает проезд в электричках

Новый тариф начнет действовать со следующей недели
Михаил СТРИЖЕВ
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Рассказываем, как поднимется тариф.

Рассказываем, как поднимется тариф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области поднимут плату за проезд в электричках. Новый тариф сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

С 27 декабря тариф будет следующим — 18 рублей 50 копеек за десять километров. В настоящее время пассажиры платят меньше — 17 рублей 50 копеек.

Напомним, с 27 декабря для поездов с направлением Ростов – Таганрог введут дополнительную остановку «ОП 1295». На маршруте Ростов – Сальск появится еще одна остановка «ОП 43км», а на маршруте Ростов-Орловка Кубанская — «ОП 1375 км».