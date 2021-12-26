Из-за сильного снегопада в Ростовской области осложнилась ситуация на дорогах

В Ростовской области сохраняются осадки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за непогоды. Донская Госавтоинспекция просит автомобилистов отказаться от дальних поездок.

Проезд затруднен на севере и северо-востоке региона, в частности на Пролетарской балке (979 км), Калиновской балке (950 км), на подъеме в Каменске (931 км).

На местах дежурят экипажи ДПС. На М-4 работают два грейдера, два тягача, 31 КДМ и семь погрузчиков. На М-21 задействованы 16 КДМ, два грейдера, три погрузчика и 2 МТЗ.

26 декабря по Ростовской области сохраняются осадки. Температура воздуха — 0 — -3 градуса.

Напомним, сильные морозы ожидаются в Ростовской области в ночь с 26 на 27 декабря. Столбик термометра снизится до -20 градусов. Днем ожидается до -4 — -9 градусов.