В Ростове бойцы ОМОН разогнали незаконную вечеринку с участием Ромы Желудя

В Ростовской области запрещено проводить мероприятия по ночам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове ОМОН и силовики разогнали подпольную вечеринку. О ситуации рассказал участник мероприятия, блогер Роман Желудь на своем Youtube-канале.

По словам блогера, он не знал, что мероприятие не согласовано с властями. Мужчина выступал с диджей-сетом, когда в помещение нагрянули правоохранители.

— У меня просто шок, потому что произошла реальная жесть. Нас охватил ОМОН, все мероприятие, потому что все это было в ангаре, нелегально. Оказалось нелегально, я об этом не знал. Но я в мегаресурсном состоянии, потому что я увидел нереально крутых людей. Но мне очень жалко девочек и мальчиков, потому что мы четыре часа простояли у стены, — заявил Роман Желудь в видеообращении к подписчикам.

Кроме несоблюдения антиковидных правил на вечеринке могли быть другие нарушения. Блогер утверждает, что сотрудники выясняли, кто продавал на мероприятии нелегальный алкоголь.

«КП-Ростов-на-Дону» обратился за комментарием в донское управлении МВД. В ведомстве сообщили, что проверяют информацию.