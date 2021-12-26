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Происшествия26 декабря 2021 14:23

В Ростовской области при лобовом столкновении «Мазды» и «ВАЗа» погиб человек

По предварительным данным, иномарку занесло из-за летней резины
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Мясниковском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием «Мазды» и «ВАЗа». Авария случилась на трассе Ростов — Дебальцево утром 26 декабря.

По предварительным данным, водитель «Мазды» двигался на летней резине. Машину занесло, после чего она выехала на встречную полосу. Здесь иномарка врезалась в «ВАЗ-21103». В результате ДТП водитель отечественного авто получил тяжелые травмы.

— Водитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.