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Происшествия26 декабря 2021 15:33

В Таганроге мужчина погиб в загоревшемся гараже

К пожару привело неосторожное обращение с огнем
Михаил СТРИЖЕВ
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Личность погибшего пока не установлена.

Личность погибшего пока не установлена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге мужчина погиб при пожаре в гараже. Происшествие случилось 25 декабря на улице Социалистической, сообщили в донском управлении МЧС.

Очевидцы обратились к пожарным в 6ю20. На место выехали шесть спасателей и две единицы техники. Во время тушения сотрудники обнаружили тело мужчины.

Возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Как пояснили в МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Личность погибшего пока не установлена.

Напомним, 25 декабря на улице Московской произошел пожар в старинном доме Билибина. Ранее общественники настаивали на том, чтобы зданию присвоили статус объекта культурного наследия, однако этого не произошло. Позже они сообщили, что дом собираются снести.