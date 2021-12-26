В Таганроге мужчина погиб в загоревшемся гараже

Личность погибшего пока не установлена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге мужчина погиб при пожаре в гараже. Происшествие случилось 25 декабря на улице Социалистической, сообщили в донском управлении МЧС.

Очевидцы обратились к пожарным в 6ю20. На место выехали шесть спасателей и две единицы техники. Во время тушения сотрудники обнаружили тело мужчины.

Возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Как пояснили в МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Личность погибшего пока не установлена.

Напомним, 25 декабря на улице Московской произошел пожар в старинном доме Билибина. Ранее общественники настаивали на том, чтобы зданию присвоили статус объекта культурного наследия, однако этого не произошло. Позже они сообщили, что дом собираются снести.