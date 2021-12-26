В Ростовской области «ВАЗ» на летней резине врезался в иномарку. Погибли двое

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области при столкновении легковушек погибли два человека. ДТП произошло на трассе «Ростов — Таганрог» вечером 26 декабря.

По предварительным данным, водитель управлял автомобилем «ВАЗ-2106» на летней резине. На заснеженной трассе легковушку занесло, после чего она вылетела на встречную полосу и врезалась в «Хендай Слярис».

— В результате ДТП 35-летний водитель «ВАЗ» и его пассажир, 29-летняя женщина, скончались на месте происшествия. Водитель «Хендай Солярис» получил травмы и был доставлен в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.