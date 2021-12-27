Предновогодняя неделя в Ростове будет дождливой и снежной

Предпраздничная неделя в Ростове будет снежной и дождливой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице предпраздничная неделя будет снежной и дождливой одновременно. Температура воздуха будет плюсовой. Такой прогноз дали метеорологи Росгидрометцентра.

В понедельник, 27 декабря, погода за окном будет пасмурной. В ночные часы похолодает до -10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в -3 градуса. Синоптики предупредили ростовчан о возможном снегопаде. Ветер будет дуть с северо-запада, а порывы ветра будут достигать 3-4 метров в секунду.

Во вторник, 28 декабря, ночью температура снова опустится до -6 градусов, а днем поднимется до -4. Также будет идти снег, а ветер сменит направление на восточное, а порывы будут достигать 6-7 метров в секунду.

В среду, 29 декабря, немного потеплеет. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в -2 градуса, а днем воздух прогреется до +1 градуса. Днем никаких осадков не будет, а ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер подует с юго-востока, а порывы его будут достигать четырех метров в секунду.

В четверг, 30 декабря, будет пасмурно и дождливо. В ночное время опять ожидается снегопад и похолодает до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Ветер будет восточным, с порывами до четырех метров в секунду.

В пятницу, 31 декабря, ожидается дождь, который постепенно перейдет в мокрый снег. Температура за окном будет составлять от -2 градусов ночью до +2 градусов днем.

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