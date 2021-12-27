Задерживается только один рейс в Минск Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обильный снегопад не повлиял на работу аэропорта Платов в Ростовской области. Об этом утром 27 декабря сообщили в пресс-службе донской аэрогавани.

Сейчас все полеты выполняют по графику. Задерживается только один рейс в Минск, но это не связано с погодными условиями или техническими проблемами, уточнили в аэропорту. Работу сейчас ведут в штатном режиме.

Сегодня ночью на Ростовскую область обрушился серьезный снегопад. Например, в донской столице за прошедшие сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Сейчас на улицах города работают сотни уборщиков и спецмашин. Синоптики также обещают осадки вечером 27 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассах Ростовской области израсходовали 3100 тонн противогололедных материалов

Для борьбы со снегом вывели десятки спецмашин (подробности)