В Ростовской области 27 декабря выявили еще 494 случая COVID-19

Сотрудники лабораторий провели 12472 теста на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской област зарегистрировали еще 494 случая COVID-19. Таким образом, число носителей инфекции и переболевших с начала пандемии увеличилось до 192156 человек. Коэффициент распространения вируса снизился и составляет 0,86. Об этом 27 декабря сообщает сайт донского правительства.

Новых носителей вируса обнаружили в 55 городах и районах Дона, больше всего в Ростове - 140. В Таганроге - 27, в Шахтах - 24, Волгодонске - 20, Аксайском районе - 16, Батайске и Новочеркасске - по 15 случаев. Меньше всего заболевших - по 1 - в городе Зверево, Дубовском, Зимовниковском и Советском районах.

Под наблюдением медиков в больницах сейчас остается 2361 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек, на неинвазивной ИВЛ - 269. Всего с начала пандемии выздоровели уже 170872 человека, умерли 9508 жителей Дона.

За сутки зарегистрировали еще 20 смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. Это 13 женщин от 57 до 94 лет, а также 7 мужчин от 66 лет до 81 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Сотрудники лабораторий за прошедшие 24 часа провели 12472 теста на коронавирус. Завершили вакцинацию к этому моменту 1902,28 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 27 декабря общепит Ростовской области будет работать на два часа дольше

С 6 до 23 часов разрешили развлекательные мероприятия (подробности)