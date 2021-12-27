В больницах сейчас остается на лечении 2361 пациент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области из-за COVID-19 умерли еще 20 человек. Информацию об этом сегодня, 27 декабря, опубликовали на сайте донского правительства.

- За сутки зарегистрировали смерти еще 13 женщин от 57 до 94 лет и 7 мужчин от 66 лет до 81 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас остается на лечении 2361 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек, на неинвазивной ИВЛ - 269. Кроме того, за прошедшие 24 часа в регионе подтвердили еще 494 новых случая заболевания COVID-19.

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