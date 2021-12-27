Снегопад обещают в большинстве районов региона Фото: Иван МАКЕЕВ

27 декабря Ростовскую область снова накроет снегопад, он может начаться ближе к вечеру. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону осадки ожидаются не только сегодня, но и завтра, 28 декабря. В понедельник и во вторник днем еще сохранится небольшой минус: будет около 2-3 градусов ниже нуля. В ночь с 27 на 28 декабря ожидается -7. После этого в донской столице немного потеплеет. Например, на 1 января уже прогнозируют +2 и дожди.

Снег сегодня, а также в ближайшие два дня будет идти и в других районах региона. Например, на севере, в станице Боковской. Во вторник, 28 декабря, там ожидается самый холодный день на этой неделе, прогнозируют до -10 градусов. В 27 на 28 декабря ожидается -17. После этого также произойдет потепление, и к Новому году столбики термометров установятся в районе -1-3 градусов.

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