Уборка в донском кадастровом управлении будет стоить более 7,4 миллиона рублей

В Ростовской области кадастровое управление ищет подрядчика для уборки помещений и территории
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дирекция управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области ищет подрядчика для выполнения услуг по уборке помещений и территории. На эти нужды планируется потратить более 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.
Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет проводить как ежедневную, так и генеральную ручную уборку в помещениях и на территории.
Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Контракт будет действовать с 10 января по 30 декабря предстоящего года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Батайская ЦГБ выставит пост частной охраны.
На это потратят более миллиона рублей.