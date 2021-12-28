Уборка в донском кадастровом управлении будет стоить более 7,4 миллиона рублей

В Ростовской области кадастровое управление ищет подрядчика для уборки помещений и территории Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дирекция управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области ищет подрядчика для выполнения услуг по уборке помещений и территории. На эти нужды планируется потратить более 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет проводить как ежедневную, так и генеральную ручную уборку в помещениях и на территории.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Контракт будет действовать с 10 января по 30 декабря предстоящего года.

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На это потратят более миллиона рублей.