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Общество27 декабря 2021 10:41

В Западном районе Таганрога 27 декабря до вечера ограничили подачу воды

Это связано с техническими работами на улице Седова
Ангелина СКИБА
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Также пониженное давление в кранах должно на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной и в центре

Также пониженное давление в кранах должно на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной и в центре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 декабря в Западном районе Таганрога до вечера воду будут подавать с пониженным давлением. Об этом сообщили в местном водоканале.

Ориентировочно, перебои будут происходить до 16 часов. Это связано с техническими работами на улице Седова.

Также пониженное давление в кранах должно быть до 14 часов в домах на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной и в центре. После этого водоснабжение обещают восстановить.

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