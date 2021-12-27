Статистика МегаФона: какие смартфоны ростовчане получат в подарок на Новый год

Фото: pexels.com

Samsung и Xiaomi уже второй год остаются самыми «новогодними» брендами у абонентов. Эксперты МегаФона выяснили, какие «умные» подарки выбирают ростовчане в преддверии праздников.

Жители Ростовской области чаще всего отдают предпочтения южнокорейским и китайским производителям. В лидеры рейтинга вошли модели:

- Samsung Galaxy A12;

- Realme C21Y;

- Xiaomi Redmi 9A;

- Xiaomi Redmi Note 9;

- Samsung Galaxy A12.

Фото: pexels.com

По сравнению с прошлым годом средняя цена смартфона выросла на 12% и составила 32 тысячи рублей. Такой рост обусловлен популярностью последней модели Apple - iPhone 13, которая у ростовчан лидирует среди продаж в интернет-магазине МегаФона.

Среди современных гаджетов в подарок жители региона предпочитают, как и в прошлом году, смарт-браслеты. Наиболее популярные модели брендов Canyon, Honor и Huawei. Вторую позицию занимают смарт-часы. Они показали двукратный рост по сравнению с прошлым годом. Востребованы у ростовчан и детские-часы, продажи которых также выросли в 2 раза.

Для удобства жителей региона в 2021 году МегаФон открыл 18 новых салонов связи в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске и Таганроге. В них абоненты могут заменить сим-карту, получить консультацию по вопросам мобильной связи, подключить выгодный тариф или опцию, а также приобрести современный и технологичный подарок к Новому году. Или же сделать это через интернет-магазин оператора. За последний год онлайн продажи умных гаджетов в МегаФоне на территории Ростовской области выросли в 3,5 раза.