В Ростовской области выявили еще один случай заболевания омикрон-штаммом

Ранее новую мутацию коронавируса обнаружили у иностранного студента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области женщину, прибывшую из Южно-Африканской Республики, отправили в обсерватор из-за омикрон-штамма. Об этом сегодня, 27 декабря, на заседании опершатба по борьбе с COVID-19 рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Продолжается работа с погранслужбой по предупреждению завоза штамма «омикрон» с других территорий. 24 декабря на рейсе со Стамбула выявили пассажирку из ЮАР. Она изолирована в обсерваторе. На сегодняшний день все результаты ПЦР от нее отрицательные. Ситуация остается на контроле, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Это уже не первый случай омикрона на Дону. Ранее новую мутацию коронавируса обнаружили у иностранного студента РостГМУ. Молодого человека также изолировали в отдельный бокс.

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