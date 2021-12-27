Закупка угля для нужд донского управления МЧС обойдется в пять миллионов рублей

Поставка угля для МЧС обойдется в пять миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для нужд донского управления МЧС закупят крупную партию угля. На его приобретение планируется потратить более пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен региональным управлением по делам ГО и ЧС. В настоящее время поставщик угля уже определен. Конкурсная комиссия объявила победителем компанию "Альфа Трейд". Теперь подрядчику необходимо будет осуществить поставку 335,5 тонн угля, который будет использоваться для нужд регионального управления МЧС.

Доставить его заказчику необходимо будет в течение десяти дней с момента заключения контракта. А финансироваться закупка будет из федерального бюджета..

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Средства будут выделены из областного и местного бюджетов.