Сильный снегопад ожидает жителей Калмыкии

В Калмыкии ожидается сильный снегопад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Калмыкии синоптики предупредили о надвигающемся снегопаде. По прогнозам калмыцкого Гидрометцентра осадки начнутся в понедельник, 27 декабря. Самый большой снегопад пройдет по северу региона.

В других районах осадки будут небольшими или умеренными. Они будут как в виде снега, так и в виде дождя и мокрого снега. Также возможны туман, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра временами будут достигать ураганных отметок и составят 13-16 метров в секунду.

Кроме того, ночью ожидается похолодание до -7 градусов в северной части региона, а в дневные часы воздух прогреется до +7 градусов по югу.

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