Сильный снегопад ожидает жителей Калмыкии

В Калмыкии ожидается сильный снегопад
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителей Калмыкии синоптики предупредили о надвигающемся снегопаде. По прогнозам калмыцкого Гидрометцентра осадки начнутся в понедельник, 27 декабря. Самый большой снегопад пройдет по северу региона.
В других районах осадки будут небольшими или умеренными. Они будут как в виде снега, так и в виде дождя и мокрого снега. Также возможны туман, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра временами будут достигать ураганных отметок и составят 13-16 метров в секунду.
Кроме того, ночью ожидается похолодание до -7 градусов в северной части региона, а в дневные часы воздух прогреется до +7 градусов по югу.
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