Глава Калмыкии поздравил с наступающим Новым годом ветерана войны

Бату Хасиков поздравил калмыцкого ветерана с наступающим Новым годом. Фото: сайт главы Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков вместе с региональными партийцами и бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной Войны Тимофея Кутыгина. Об этом сообщается на сайте президента республики. Стоит отметит, что в феврале будущего года ветерану исполнится 100 лет. Встреча с нм стала большой радостью для Бату Хасикова.

- После войны Тимофей Яковлевич работал на благо родной Калмыкии в Артезианской дистанции путей, а годами позже стал начальником Калмыцкого управления Госхлебинспекции. Выйдя на пенсию, он продолжал трудиться и посвятил жизнь патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это большой пример для всех нас, - поделился историей ветерана глава Калмыкии.

Бату Хасиков поблагодарил его за мирное небо над головой и сказал, что именно благодаря ветеранам мы можем смотреть уверенно в светлое будущее.

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До этого оно хранилось в фондах Центрального музея Вооруженных сил РФ.