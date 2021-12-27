Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 14:58

Вечером 27 декабря Ростов застыл в 9-балльных пробках

Крупные заторы образовались на Менжинского, Нансена, Буденновском и Мечникова
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах сейчас довольно опасно из-за непогоды. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

На дорогах сейчас довольно опасно из-за непогоды. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 27 декабря Ростов застыл в 9-балльных пробках. О дорожной ситуации можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Крупные заторы, по состоянию на 17.50, образовались на улицах Страны Советов, Менжинского, Нансена, Буденновском, Мечникова, Нагибина. Машины стоят также на Большой Садовой, Стачки и ряде других улиц. Сложно выезжать из Ростова в сторону Батайска.

На дорогах сейчас довольно опасно из-за непогоды. Утром город накрыл обильный снегопад, осадки также ожидаются сегодня вечером и ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ДТП с перевертышем пострадал пассажир грузовика

Несчастный случай произошел на трассе Миллерово - Вешенская (подробности)