На дорогах сейчас довольно опасно из-за непогоды. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 27 декабря Ростов застыл в 9-балльных пробках. О дорожной ситуации можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Крупные заторы, по состоянию на 17.50, образовались на улицах Страны Советов, Менжинского, Нансена, Буденновском, Мечникова, Нагибина. Машины стоят также на Большой Садовой, Стачки и ряде других улиц. Сложно выезжать из Ростова в сторону Батайска.

На дорогах сейчас довольно опасно из-за непогоды. Утром город накрыл обильный снегопад, осадки также ожидаются сегодня вечером и ночью.

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