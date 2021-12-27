Новости Ростова-на-Дону на 28 декабря 2021: каким будет вторник

Новости Ростова-на-Дону на 28 декабря 2022 — публикуем прогноз погоды. Синоптики ожидают дальнейшее похолодание.

В Ростове временами пройдут снег, мокрый снег и дождь. Осадки могут налипать на проводах и деревьях. Утром и днем гололед, на дорогах гололедица. Порывы ветра могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -7 — -9 градусов, днем — -3 — -5 градусов.

В большинстве районов области пройдут небольшие и умеренные снег, мокрый снег и дождь. Местами сильный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание снега на проводах. Ночью и утром прогнозируется туман. На дорогах гололедица. Утром и днем местами порывы до 12 — 14 метров в секунду, по югу до 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра в северной половине может упасть до – 10 — 15 градусов, при прояснениях — до -22. По южной половине ожидается -3 — -8 градусов, при прояснениях — до -14. Днем потеплеет до -6 — -11 по югу — до 0.