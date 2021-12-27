Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 декабря: заснеженный город оказался скован восьмибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Лермонтовской, Пушкинской, Цезаря Куникова, Нансена, Ларина, Погодина, Шеболдаева, в переулке Соборном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Чехова, Богатяновском спуске, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Литвинова, Спартаковская, Мадояна, Зорге, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Волкова, Нариманова, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, 14-я Линия, Менжинского, переулках Днепровском и Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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