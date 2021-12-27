Мощный снегопад снова обрушится на донскую столицу 27 декабря

В Ростове снова ожидается мощный снегопад Фото: Иван МАКЕЕВ

Донской регион снова накроет мощным снегопадом, который начнется поздним вечером 27 декабря. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

Столбики термометров опустятся до отметки в -2 градуса. Кроме того, автомобилистам необходимо помнить о том, что предстоящий снегопад осложнит ситуацию на дорогах.

Синоптики спрогнозировали дончанам снежные осадки также во вторник и среду. Снег будет продолжать идти до четверга.

Прошедшим в выходные снегопадом были заметены все улицы донской столице. На устранение последствий непогоды выехало большое количество снегоуборочной техники. А также заснеженные дороги стали причиной нескольких аварий, что спровоцировало еще и многокилометровые пробки.

Последствия неблагоприятной погоды устраняют до сих пор при помощи коммунальной техники.

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